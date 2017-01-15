Первая игра для рижан завершилась самым крупным поражением в сезоне — 1:7, размочить ворота соперника удалось только Кириллу Галохе, который с 25 (5+20) очками теперь стал самым результативным игроком "Риги" в сезоне.

Во втором матче у рижан участия не принял Разгалс и дебют прошел в равной борьбе, а исход встречи решил гол хозяев льда в конце второй 20-минутки. Следующая 20-минутка прошла с обменов неиспользованных голевых моментов, пока за 1.21 до перерыва не отличился нападающий "Локо".

Заключительная треть игры прошла в постоянных удалениях и последними на 58-й минуте матча правила нарушили рижане, практически лишив себя шансов на последний штурм. Наставник гостей Рональд Озолиньш за 20 секунд до сирены все заменил вратаря уже шестым полевым игроком, но перевести встречу в овертайм хоккеистам "Риги" не удалось — 0:1.

"Рига" потерпела четвертое поражение в новом году в четырех матчах и восьмое подряд в чемпионате. Фарм-клуб динамовцев уверенно продолжает традиции старшей команды, замыкая таблицу Западной конференции, но в чемпионате МХЛ.



МХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Локо" (Ярославль) — ХК "Рига" (Рига, Латвия) — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 Цыганов (Червоненко, 05:01). 2:0 Прохоров (Жуков, 09:24-бол). 3:0 Бондырев (23:04-мен.). 3:1 Галоха (Гегерис, 25:57-бол.). 4:1 Афанасьев (Кудрявцев, Стальнов, 37:10-бол.). 5:1 Аноховский (Рыбаков, 39:19). 6:1 Слепец (Аноховский, В.Беляев, 42:03). 7:1 Кудрявцев (49:21).

Локо: Яковлев; Афанасьев — Павликов, Кудрявцев — Бондырев — Беляев; Калинин — Прохоров, Зенчиков — Жуков — Денисенко; В.Беляев — Ковалев, Слепец — Аноховский — Рыбаков; Моисеев , Стальнов, Червоненко — Цыганов — Кокшаров

ХК Рига: Григалс; Сварс-Попов, Разгалс — Круминьш– Галоха; О.Берзиньш — Смирнов, Барановскис — Д.Берзиньш — Сычев; Калькис — Карклс, Висоцкий — Хомяков — Панкевич; Гегерис — Вятерс — Ципрус, Лейниекс.

Броски: 48 — 25

Штраф: 18 — 10.

12 января. Ярославль. ДС "Торпедо" им.С.А.Николаева. 150 зрителей.

"Локо" (Ярославль) — ХК "Рига" (Латвия) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 Гизатуллин (Цыганов, 38:39).

Локо: Мельников; Афанасьев — Павликов, Кудрявцев — Бондырев — Стальнов; В.Беляев — Ковалев, Слепец — Аноховский — Рыбаков; Прохоров — Моисеев, Денисенко — Жуков — Зенчиков; Сосунов , М.Беляев, Червоненко — Цыганов — Гизатуллин

ХК Рига: Григалс (00:00-59:40); Сварс-О.Берзиньш; Сычев — Спруктс — Круминьш; Карклс — Смирнов, Барановскис — Галоха — Гегерис; Попов — Калькис, Высоцкий — Панкевич — Петрашкевич; Лейниекс —

Вятерс — Ципрус.

Броски в створ: 29 — 18.

Штраф: 8 — 12.

13 января. Ярославль. ДС "Торпедо" им.С.А.Николаева. 270 зрителей.

1 СКА-1946 42 24 4 3 1 4 6 137-83 91

2 Красная Армия 38 25 1 3 1 0 8 124-69 84

3 МХК Спартак 38 22 3 0 2 1 10 116-91 75

4 Локо 40 21 2 3 2 0 12 117-77 75

5 Алмаз 40 22 2 1 2 0 13 95-86 74

6 Русские Витязи 40 22 1 1 1 2 13 106-92 73

7 СКА-Серебряные Львы 42 21 1 1 2 3 14 117-99 72

8 МХК Динамо СПб 44 19 2 3 1 1 18 138-123 69

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9 Чайка 42 20 1 1 1 2 17 107-97 67

10 Амурские Тигры 42 18 2 1 2 2 17 132-135 64

11 ХК МВД 42 12 2 1 2 1 24 99-120 45

12 Атланты 39 10 0 0 1 2 26 83-133 33

13 Тайфун 40 6 2 2 2 2 26 69-125 30

14 Крылья Советов 35 8 0 1 1 2 23 69-120 29

15 ХК Рига 38 5 1 1 1 2 28 63-122 22