В первой игре молодежный фарм-клуб рижского "Динамо" сделал результат в первом периоде (4:1), а в оставшееся до финальной сирены время уверенно довел матч до победы — 5:1. По две шайбы гостям забросили Френк Разгалс и Даниэлс Берзиньш, еще один точный бросок на счету Рейниса Лейниекса.

Повторный матч хоккеисты "Чайки" провели намного лучше, даже несмотря на то, что сперва оказались опять в роли отыгрывающейся стороны (отличился Увис Балинскис). Гости довольно быстро восстановили равновесие, а победу вырвали в самом начале овертайма — 1:2.

Благодаря четырем набранным очкам, "Рига" впервые за долгое время сумела покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где теперь находятся подмосковные"Атланты". Именно с этой командой рижанам и предстоит встретиться на выезде 26-27 февраля, а завершит сезон команда Рональда Озолиньша двумя матчами в Санкт-Петербурге против местного "Динамо" (2-3 марта).

МХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

ХК "Рига" — "Чайка" (Нижний Новгород) 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Лейниекс (Барановскис, 06:06). 1:1 Смолин (06:39). 2:1 Разгалс (Гегерис, 14:40-бол.). 3:1 Д.Берзиньш (Попов, Круминьш, 16:24). 4:1 Разгалс (Панкевич, 19:27). 5:1 Д.Берзиньш (Круминьш, Высоцкий, 42:03).

Броски: 25 — 28.

Вратари: Григалс — Суханов (16:24-42:03 — Иноземцев)

Штраф: 2 — 33.

17 февраля. Пиньки. Inbox halle. 203 зрителя.

ХК "Рига" — "Чайка" (Нижний Новгород) 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Балинскис (Галоха, Гегерис, 33:46). 1:1 Бабрусев (Коломаров, 37:19). 1:2 Клопов (Коломаров, Комаров, 60:42).

Броски: 29 — 20.

Вратари: Григалс — Суханов (16:24-42:03 — Иноземцев)

Штраф: 6 — 2.

18 февраля. Пиньки. Inbox halle.153 зрителя.

Западная конференция

1. Кр.Армия 50 34 4 1 11 167-92 111

2. СКА-1946 52 28 10 5 9 164-108 109

3. Локо 52 31 5 3 13 168-93 106

4. Рус.Витязи 52 29 3 3 17 140-123 96

5. Спартак 52 28 4 4 16 153-126 96

6. Динамо С-П 54 26 6 3 19 170-140 93

7. Алмаз 50 26 3 2 19 117-110 86

8. Сереб.Львы 52 25 2 5 20 141-123 84

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9. Амур.Тигры 52 24 3 5 20 167-162 83

10. Чайка 52 22 5 3 22 129-130 79

11. ХК МВД 52 16 3 4 29 128:149 58

12. Тайфун 52 9 6 5 32 97-164 44

13. Кр.Советов 50 11 1 6 32 102-176 41

14. ХК Рига 52 10 2 6 34 98-168 40

15. Атланты 52 11 1 3 37 110-187 38