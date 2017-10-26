В основное время зрители голов не увидели. Лишь на пятой минуте овертайма финский защитник Ансси Салмела размочил счет и принес победу хозяевам. В основное время рижане не выигрывают с 26 августа.

Рижское "Динамо" одержало пятую победу в 25 матчах сезона и с 13 очками располагается на последней, 13-й строчке в Западной конференции. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции с 48 очками.

Перед матчем рижское "Динамо" рассталось с защитником Уильямом Ренном. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В составе рижан 26-летний Ренн провел 21 матч, набрал одно (0+1) очко, заработал 4 минуты штрафа и отрицательный показатель полезности — "минус 13". В 2009 году Ренн был капитаном сборной США на юниорском чемпионате мира.

В следующем матче 29 октября рижане сыграют дома с одноклубниками из Минска.