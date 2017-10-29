Хоккеисты рижского "Динамо" в овертайме уступили дома одноклубникам из Минска, но набрали очки в четвертом матче подряд. Это самая успешная серия рижан в сезоне.

В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором команды обменялись заброшенными шайбами — Дмитрий Коробов вывел минчан вперед, Марис Бичевскис счет сравнял. Третий период голов не принес, и встреча перетекла в овертайм, на 20-й секунде которого канадец Джастин Фонтейн принес гостям победу.

Минчане прервали серию поражений из трех матчей. На счету белорусской команды 11 побед в 27 матчах сезона, 33 очка и 10-е место в Западной конференции. У рижского "Динамо" 5 побед в 26 встречах, 14 очков и последнее место среди всех участников лиги.