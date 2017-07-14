Клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Рига") заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Гунаром Скворцовым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Гунарс Скворцов (1990 г.р.) провел за рижан 53 матча в чемпионате КХЛ сезона-16/17, на счету нападающего — 4 (2+2) очка.

Латвийский хоккеист Скворцов выступает за рижское "Динамо" на протяжении пяти лет, с сезона-12/13. За это время 27-летний нападающий сыграл в КХЛ 237 матчей и набрал 38 (18+20) очков, при коэффициенте полезности "-18".

До конца этой недели хоккеисты "Динамо" находятся на первом предсезонном сборе в Пиньки, после чего команда переедет в Валмиеру. Подготовку к сезону под руководством Сандиса Озолиньша проводят 33 игрока.