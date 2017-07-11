Стартовый матч 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" проведет 22 августа в Омске против "Авангарда", сообщает пресс-служба латвийского клуба.

А первый матч в "Арене-Рига" состоится 31 августа — рижские "львы" примут московский "Спартак".

С 1 июля динамовцы начали подготовку сезону в Пиньки. Сейчас в команде занимаются 33 хоккеиста, среди них есть 4 легионера — канадский вратарь Джастин Питерс, американский нападающий Дэнни Кристо, канадские нападающие Колтон Гиллис и Брендон Макмиллан. Контракты подписаны с 23 игроками, а семеро — на проверочных контрактах.

В частности, заключены пробные контракты с нападающими Оскарсом Батней (1995 г.р.), Гатисом Грицинскисом (1988), Миксом Липсбергсом (1991) и Юлиансом Мисюсом (1997).

В конце этой недели динамовцы продолжат поготовку в Валмиере, где пробудут 8 дней. Перед новым сезоном у команды запланированы 9 контрольных игр, в том числе — и на традиционном домашнем Кубке LDz.

В прошлом сезоне рижское "Динамо" заняло предпоследнее место в КХЛ. С нового сезона главным тренером команды стал Сандис Озолиньш.