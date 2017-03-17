Нынешний сезон рижское "Динамо" провалило, заняв в Западной конференции последнее место. Команду возглавлял Нормунд Сейейс.

Савицкис раньше уже заявлял, что в юбилейном 10-м по счету сезоне "Динамо" будет выступать точно, а сейчас добавил: "Заявку в КХЛ на следующий сезон еще рано подавать, все-таки середина марта только, плей-офф в разгаре. Так что времени достаточно, но в принципе мы готовимся к следующему чемпионату, думаем, как выступить лучше. По главному тренеру у нас вопрос пока открыт, будем рассматривать его в апреле. Сейчас главная забота — это сборная Латвии, поэтому все клубные вопросы пока отложили".