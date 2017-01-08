"Для нас это был сложный матч после серии поражений. Нужная игра, нужная победа. Готовимся к следующей встрече, которая будет еще сложнее", — отметил Олег Знарок.

"Знали, что соперник приедет очень злым после четырех поражений. Ну а на нашу игру в значительной мере повлияло то, что очень много сил оставили в предыдущем матче с ЦСКА. Плюс у нас много травмированных, только шесть защитников осталось в строю, включая молодых Балинскиса и Лещева.

Играли, в общем-то, неплохо, и после первого периода было 0:0, а потом стали допускать очень много индивидуальных ошибок, получать много удалений. В игре с такой хорошей командой, где так много мастеров, столько ошибаться и удаляться нельзя. Отсюда и результат.

Порадовало четвертое звено: молодые ребята не только забили единственный гол, но и в целом неплохо и уверенно сыграли.