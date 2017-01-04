"Матч прошел после большого перерыва, мы только тренировались. Поэтому делали акцент на начало игры, чтобы уже в первом периоде повести в счете, взять побольше эмоций — все-таки дома играем. Удалось забить три. Два периода хорошо играли, а в третьем сами себе усложнили жизнь. Каждый хочет забить уже, понеслись вперед, из-за этого пошли ошибки и удаления. Ну выиграли 5:2 — хорошая победа. В новом году начинаем новую жизнь", — сказал Сейейс.

Рулевой "Северстали" Александр Гулявцев: "Как я сказал на установке, для нас каждый матч сейчас как финальный. К сожалению, сегодня два периода проиграли вчистую. У Риги было больше желания, не знаю почему. Ощущение, что мы вышли, уже заведомо выиграв этот матч. Да, у "Динамо" хорошо сработало большинство, но это большинство они заработали вследствие своих активных действий. И ничего не изобретали в большинстве, все четко просто и по делу".

"В третьем периоде команда показала, что может играть, но почему-то… в третьем периоде, — продолжил Гулявцев. — Стали действовать активно, пошли удаления со стороны хозяев. Но если мы выходим воевать, нужно воевать с первых минут. Сегодняшнюю игру никак не могу занести в актив, хотя я всегда говорил, что даже после проигрышей жму ребятам руки, если матч был проигран в бою. Но сегодня я этого сделать не мог".