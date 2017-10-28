До этого сезона официальных матчей под открытым небом в КХЛ не проводились (кроме "Матча звезд" в Москве на Красной площади). Первый из них состоится 2 декабря в Хельсинки, когда сыграют "Йокерит" и СКА. А второй примет Рига 20 января будущего года.

О том, что в Риге пройдет матч под открытым небом, стало известно еще в середине августа, когда был представлен календарь чемпионата КХЛ на сезон-17/18. По словам Савицкиса, конкретное место проведения хоккейного матча на открытом воздухе в Риге уже определено, но подробностей он раскрывать не стал, сообщив, что подготовка к нему уже началась.

По мнению генерального менеджера и и.о. главного тренера "Динамо" Гирта Анкипанса, "игры на свежем воздухе всегда интересны и привлекают зрителей и рекламодателей. Будет здорово провести такой матчи в Риге. Для этого нужно выбрать хорошее место и угадать с погодой".

В десятом чемпионате КХЛ команды проведут по 56 матчей (в прошлом сезоне было по 60). Рижское "Динамо" со всеми соперниками сыграет по два раза (дома и на выезде), а с финским "Йокеритом" и минским "Динамо" — по 4 раза. Несколько лет назад с минчанами и "джокерами" латвийский клуб, согласно регламенту, тоже встречался чаще, чем с другими командами.

Рижский клуб с 13 очками в 25 матчах занимает последнее место во всей лиге. У минчан — 31 очко и 10-е место на Западе. Ближайший матч рижане проведут 29 октября дома против "зубров" из Минска.