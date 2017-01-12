Хоккеисты рижского "Динамо" сегодня уже успели сыграть очередной календарный матч на Дальнем Востоке, где гостили у крепкого середняка Восточной конференции владивостокского "Адмирала".

"Адмирал", в котором капитанствует латвийский защитник Оскар Бартулис, ведет отчаянную борьбу за плей-офф. И наверняка сегодня хозяева льда рассчитывали взять три очка в игре против одного из аутсайдеров сезона.

Хоккеисты "Адмирала" сразу полезли на ворота Яниса Калныньша, а кипер рижан все тащил и тащил. За первый период "моряки" нанесли 15 бросков в створ, но так и не сумели пробить Калныньша, тогда как динамовцам потребовалось лишь четырех попаданий, чтобы открыть счет. Произошло это на 16-й минуте встречи, когда гости получили первое полноценное большинство, Гиллис поборолся в зоне соперника у борта и отдал передачу под расстрел Филиппу Толузакову. Кипер хозяев Бобков оказался бессилен что-либо сделать против броска российского легионера "Динамо" — 0:1.

Вторая треть матча началась для хозяев обескураживающе. Они проморгали выход рижан 2х1, начатый Тимом Сестито еще от своей синей линии и им же завершенный броском в ближний угол. С Толузаковым американский форвард делиться не стал и, судя по всему, правильно сделал.

"Адмирал" в ответ еще больше взвинтил темп, постоянно создавал моменты и вскоре провел очень красивую и быструю атаку, завершившуюся голом Александра Горшкова — 1:2.

Хозяева льда продолжали владеть солидным преимуществом (по броскам в этом периоде 12-6), но Калныньш с партнерами держался молодцом.

Дебют заключительного периода снова не удался "Адмиралу". Гиллис опять навязал борьбу в чужой зоне, шайба в итоге попала к Толузакову и последовал дальний бросок, после которого шайба оказалась в сетке. Но второй свой гол в матче (и третий в сезоне) россиянину рижского клуба отпраздновать не удалось — как оказалось, шайбу в сетку подправил Сестито, поэтому именно он и стал автором дубля в этом матче — 3:1.

Владивостокский клуб не оставлял попыток исправить ситуацию до финальной сирены (по броскам вновь полный перевес 14-5), но Калныньш стоял намертво, так и не позволив "Адмиралу" "зацепиться" за результат.

Динамовцы Риги этим матчем прервали свою серию неудач из трех игр, одержали 15-ю победу в сезоне и набрали 45 очков. Впрочем, на турнирном положении латвийской команды это никак не отразилось. До предпоследнего места в конференции, которое занимает "Северсталь", отставание рижан составляет целых 14 очков. Следующий матч рижане проведут послезавтра в Хабаровске.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Адмирал" (Владивосток) — "Динамо" (Рига) 1:3 (0:1 1:1 0:1)

Шайбы: 0:1 Толузаков (Гиллис, К.Редлих, 15:50-бол.). 0:2 Сестито (Р.Липсберг, 22:11). 1:2 Горшков (Александров, Саюстов, 26:41). 1:3 Сестито (Толузаков, Гиллис, 41:50).

Броски: 41 — 15

Вратари: Бобков — Калныньш

Штраф: 12 — 14.

12 января. Владивосток. КСК "Фетисов-Арена". 5 007 зрителей.



Комментарий Нормунда Сейейса после игры

