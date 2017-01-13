Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский: "Начну сразу с третьего периода. Когда нам забили третий гол, а соперник встал забором на своей синей линии, даже на красной, а у нас практически не было шансов. Что бросилось в глаза так это, что рижане были свежее нас. Особенно это ощущалось в заключительном периоде, когда мы практически ничего не смогли создать. Это я считаю главным сегодня — соперник оказался свежее".

Рулевой рижского "Динамо" Нормунд Сейейс сказал следующее: "Такую игру ожидали, понимали, „Адмирал" будет вести себя активно. Наши ребята молодцы, хочу их поблагодарить. Дотерпели и удачно забили".

"Динамо" Рига, не хватающее в этом сезоне звезд с небес, сумело во второй раз в чемпионате обыграть "Адмирал". Может, латвийский клуб нашел рецепт победы над "моряками"? Сейейс на это ответил так: "В Ярославле мы оставили много сил. Не буду затрагивать календарь, но пока ехали сюда (во Владивосток), думали, как распределить силы, когда тренировки провести. На свой риск решил сразу после прилета устроить 30-40 минутное занятие, а потом уже все пошли отдыхать. Один раз как-то так уже делали при Шуплере, по-моему. А так все время было по-другому. Втягивались, втягивались, так что, может, это сыграло свою роль".



