Прошлый сезон 35-летний Екабс Редлих отыграл в рижском "Динамо". Весной защитник был среди кандидатов в сборную Латвии на чемпионат мира, но в итоге в завку не попал. Теперь Редлих является главным тренером рижской команды "Лидо", где выступают юные хоккеисты 2001 года рождения.

"После сезона искал работу, интересовало, может быть кому-то пригодятся мои знания. Так попал в "Лидо". С "Динамо" у меня все закончено, из-за рубежа по-настоящему хороших предложений не было. У меня семья, жена и двое детей, все вместе мы счастливы. Хотелось остаться дома",- рассказал Екаб Редлих.

При этом окончательно вешать коньки на гвоздь хоккеист не собирается: хочет поиграть в чемпионате Латвии, на любительском уровне. Договориться с чемпионом Латии "Курбадсом" Редлих не сумел и пока не знает, где будет выступать. В последний раз в чемпионате страны защитник играл 16 лет назад, в 2001 году за лиепайский "Металлург".

"Размышления о том, что больше не поеду играть за границу, были долгими. Предложений было все меньше и меньше. Надо было думать о будущем, я еще летом прошлого года узнавал, зондировал, что и как, теперь этим занимаюсь еще активнее", — сообщил Екаб Редлих. В свое время он получил образование как учитель по спорту в Бостонском Университете, а сейчас обучается в магистратуре ЛСПА на профессию тренером.

В 2002 году Екабс Редлих был задрафтован клубом НХЛ "Коламбусом" под общим 119-м номером. Возможности дебютировать в лиге он так и не получил. По окончании учебы защитник еще немного поиграл в Северной Америке, а с сезона-07/08 вернулся в Европу. Десять лет он, в основном, играл в чешских клубах или рижском "Динамо". В прошлом сезоне КХЛ за "Динамо" в 33-х матчах Редлих набрал 4 (0+4) очка и имел коэффициент полезности "-14". За сборную Латвии выступал на четырех чемпионатах мира.