Тренерский штаб хоккейного клуба "Лада" (Тольятти) пополнят латвийский специалист Виктор Игнатьев, а также Дмитрий Ячанов и Владимир Шиханов, сообщает пресс-служба клуба.

В новом сезоне Игнатьев, Ячанов и Шиханов будут ассистировать главному тренеру Артису Аболсу: латвийский тренер работает в тольяттинском клубе с 2015 года, а до того возглавлял другой клуб КХЛ — рижское "Динамо".

46-летний Виктор Игнатьев с начала сезона-2016/17 работал в московском "Спартаке" сначала под руководством Германа Титова, которого в октябре 2016-го Ярушкин. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" занял предпоследнее место в Западной конференции (ниже оказались только рижские динамовцы), и в апреле весь тренерский штаб был отправлен в отставку.

Ранее Игнатьев входил в тренерские штабы московского и рижского "Динамо", где несколько лет назад являлся одним из ассистентов Аболса.

Владимир Шиханов возглавлял до недавнего времени молодежную команду "Ладья" (Тольятти), а тренер вратарей Дмитрий Ячанов прежде работал в ЦСКА.