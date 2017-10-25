Артур Карашаускас — один из самых результативных нападающих в этом сезоне. Форвард "Лиепаи" регулярно забивает мячи, а в сборную не попадает — Александр Старков не зовет. Выяснилось, что у игрока с тренером конфликт. Причем случился он из-за государственного языка. Об этом футболист рассказал в передаче "Hattrick" телеканала 360TV.

В конце лета Карашаускас надеялся получить вызов в сборную перед матчами с Венгрией и Швейцарией в отборочном турнире ЧМ-2018. Забив очередной мяч в чемпионате Латвии, футболист изобразил телефонную трубку, намекая Старкову, что его пора звать в сборную. Звонка от тренера форвард не дождался. Такое поведение только разозлило Старкова, который заявил, что подобными жестами Карашаускас лишь отдаляет себя от сборной.

В программе Hattrick Карашаускас наконец-то рассказал, из-за чего у него случился конфликт со Старковым. "В 2010 году, когда я играл за "Сконто", Старков выгнал одного игрока с тренировки. Потом выгнал другого за то, что тот ругнулся матом. Третьим был я. Старков что-то сказал мне по-русски, я тихо ответил: "Говори по-латышски". За это Старков выгнал меня с тренировки, а потом вызвал к себе в кабинет", — рассказал нападающий.

После того случая отношения между Карашаускасом и Старковым только ухудшились. По словам форварда, однажды Старков повторно позвал его на разговор и не в лучшем свете выставил отца футболиста. "Он вдруг начал что-то говорить про моего папу. Сказал, что он не был таким же хорошим игроком, как, например, [Юрий] Шевляков. Меня это взбесило", — вспоминал Карашаускас.

В этом сезоне Карашаускас забил 10 мячей за "Лиепаю" в чемпионате Латвии. В Кубке Латвии на счету 25-летнего игрока три гола. В победном финале против "Риги" (2:0) он сделал дубль. Еще дважды форвард отличился в квалификации Лиги Европы УЕФА.