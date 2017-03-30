Британский боксер Тони Белью не переживает, что у него отняли чемпионский титул по версии WBC в первом тяжелом весе. По его мнению, это честное решение по отношению к латвийскому боксеру Майрису Бриедису, которому 1 апреля предстоит титульный бой за пояс WBC против немца Марко Хука.

Тони Белью стал чемпионом по версии WBC в первом тяжелом весе в мае прошлого года, а в октябре защитил свой титул. Еще тогда обязательным претендентом на титул являлся Бриедис, однако британец предпочел провести бой против Бенджамина Флореса, которого победил.

Но и после победы над Флоресом действующий чемпион медлил с тем, чтобы договориться о встрече с Бриедисом. Позже Белью нашел другой вариант: он перешел в супертяжелый вес, чтобы сойтись на ринге со своим соотечественником Дэвидом Хэем. Их поединок состоялся в начале марта. Белью нокаутировал Хэя, и теперь у него открылись новые перспективы в супертяжелом весе. Сейчас перед британцем стоит непростой выбор: оставаться среди супертяжей, либо вернуться на категорию ниже.

Изначально бой в Дортмунде между Бриедисом и Хуком определял временного чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе. Но на этой неделе в руководстве WBC приняли решение, что предстоящий поединок будет за чемпионский пояс, а Белью переведен в разряд почетного чемпиона (с правом оспаривать титул в любой момент).

"Я самый гордый чемпион WBC за все время. Люди не представляют, насколько я горд. Переговоры велись некоторое время, наконец, мы пришли к соглашению. Это честно по отношению к WBC и Бриедису, которому предстоит бой против замечательного боксера Хука. Позволим им биться за пояс и отправимся вперед", — заявил в интервью "Sky Sports" Тони Белью.

За бой с Хэем почетный чемпион WBC заработал много денег, в ближайшее время он планирует отдыхать и проводить время с семьей. Белью полагает, что до конца своей спортивной карьеры проведет максимум три боя: он мечтает стать чемпионом в супертяжелом весе, а потом объединить этот пояс с чемпионским поясом в первом тяжелом весе.