Рижский клуб находится выше "Нижнего" в таблице и болельщики вэфовцев были вправе ожидать от команды восьмой в сезоне победы. После трех четвертей на табло горели абсолютно равные показатели — 50:50, а вот заключительную 10-минутку подопечные Яниса Гайлитиса проиграли.

В итоге "Нижний" добился важной победы (79:71) в поединке двух конкурентов за позиции в плей-офф, но ВЭФ по-прежнему имеет лучший турнирный показатель и сохраняет место в топ-8.

У рижан самыми продуктивными игроками оказались центровой Мартыньш Мейейрс, набравший 19 очков, и форвард Марек Мейерис, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов. Не очень ладилось в этот раз с дальними бросками у капитана ВЭФа Яниса Блумса, но 10 очков он все же принес в копилку команды.

Единая Лига ВТБ-2016/17.

ВЭФ (Рига) — "Нижний Новгород" 73:78 (16:20, 16:17, 18:13, 23:28)

ВЭФ: Мейерс 19+5 подборов, Мейейрис 17+15 подборов, Блумс 10…

НН: Гудумак 16, Губанов 13+7 подборов, Томпсон 13, Стребков 12+5 передач, Зубчич 12+5 подборов…

23 февраля. Рига. ОСЦ "Электрум". 800 зрителей.

1. ЦСКА 17 15-2

2. Зенит 17 14-3

3. Химки 16 13-3

4. Локомотив 16 13-3

5. УНИКС 17 11-6

6. Енисей 17 8-9

7. ВЭФ 15 7-8

8. Астана 17 7-10

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9. Ниж Новгород 18 6-12

10. Автодор 16 5-11

11. Цмоки 16 4-12

12. Калев 17 4-13

13. ПАРМА 15 0-15