Сегодня в Риге прошли первые полуфинальные матчи Кубка Латвии по футболу. Обе встречи состоялись в столице: "Рига" принимала юрмальский "Спартак", РФШ мерился силами с опытным кубковым бойцом "Вентспилсом".

"Спартак" начал встречу как дома, заперев "Ригу" на ее половине поля, а на 8-й минуте последовала контратака, красиво завершенная Валерией Шабалой. Для нападающего сборной Латвии это был первый гол в официальных матчах.

В дальнейшем игра выровнялась, а на исходе часа Шабала заработал пенальти, реализованный словенцем Михаличем. "Спартак" попытался забить хотя бы гол престижа, но скорее мог пропустить третий мяч, нежели сократить отставание.

Результат 2:0 позволяет "Риге" с оптимизмом смотреть вперед, но расслабляться в ответном поединке не стоит. "Спартак" может наказать.

Другой полуфинал между РФШ и "Вентспилсом" протекал напряженнее. Хозяева и тут могли забить в самом начале встрече и тогда неизвестно, как бы дальше развивался сценарий игры. Впрочем, и "Вентспилс" не отсиживался в обороне и находил работу для кипера "школьников" Германа Малиньша.

Второй тайм прошел с меньшим количеством моментов и казалось, что команды отложили голы для второй очной встречи. Но за пять минут до окончания основного времени игры игру на себя взял молодой форвард РФШ Роберт Улдрикис и ударом с метров 18-ти открыл счет — 1:0.

"Желто-синим" ничего не оставалось как бежать отыгрываться. Штурм ворота хозяев на последней минуте увенчался успехом после подачи углового, когда Ренарс Роде, пытаясь прервать передачу, отправил мяч в свои ворота — 1:1.

Ответные матчи в обеих парах пройдут через неделю, 3 мая.

Кубок Латвии-2017. 1/2 финала (первые матчи):

"Рига" — "Спартак" (Юрмала) 2:0 (1:0)

Голы: Шабала (8), Михалич (62-пен.)

РФШ — "Вентспилс" 1:1 (0:0)

Голы: Улдрикис (85) — Роде (90-авт.)