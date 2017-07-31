Двукратный чемпион Европы по боксу среди любителей Николай Гришунин одержал шестую победу на профессиональном ринге. В Юрмале латвийский боксер нокаутировал венгра Гульяна Илию.

32-летний вентспилсчанин Гришунин является самым титулованным боксером Латвии среди любителей за последние десять лет. Среди профессионалов он выступает в весовой категории до 91,7 кг и пока не потерпел ни одного поражения.

Его соперником на вечере бокса в Юрмале был 40-летний венгр Илие (38 боев, 21 победа, 2 ничьи). Поединок завершился досрочно: Гришунин отправил Илию в нокаут. Для латвийского боксера эта победа стала шестой в профессиональной карьере (он дебютировал в декабре прошлого года) и третьей — нокаутом.

В Юрмале состоялся дебют в профессиональном боксе Райтиса Синкевича, участника чемпионатов мира и Европы. Он получился удачным: Синкевич победил россиянина Руслана Семенова. А в бою между двумя дебютантами Никита Смирнов оказался сильнее культуриста Максима Казака (работает физиотерапевтом в баскетбольном клубе "Баронс кварталс").

Нокаутом завершил свой бой Алексей Аболтиньш против Арнолда Сейлиса. В 2015 году Аболтиньш стал пятым на чемпионатах мира и Европы среди юниоров, а среди профессиональном провел 4-й поединок (3 победы).