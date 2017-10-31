Из мира спорта орденов Трех звезд четвертой степени удостоены директор Рижской волейбольной школы Павел Селиванов и тренер по баскетболу Янис Зелтиньш, пятой степени — паралимпийка Диана Дадзите, волейбольный тренер Юрий Девейкус и тренер по легкой атлетике Улдис Курземниекс.

Помимо них Орденский капитул постановил наградить орденами Трех звезд таких деятелей культуры, образования, науки и других областей, как композитор Улдис Мархилевич (орден Трех звезд IV степени), скульптор Лигита Францкевич, ассоциированный профессор Латвийской художественной академии Иева Илтнере, судьи Верховного суда Валериан Йониканс и Илзе Скултане, художница Даце Лиела, актриса Дита Луриня-Эглиена и Гуна Зариня, композитор Угис Праулиньш, академик Исаак Рашаль и других.