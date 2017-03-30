В Дортмунде прошла пресс-конференция, посвященная бою за титулы чемпионов мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе между Майрисом Бриедисом (Латвия) и Марко Хуком (Германия). Латвийский боксер заявил, что готов на сто процентов, а немец обещал боксировать чисто, без "грязи".

Титул по версии WBC стал вакантным после того, как владелец пояса британец Тони Белью успешно перешел в супертяжелую весовую категорию, а ранее отказывался встречаться на ринге с Бриедисом. При этом чиновники WBC оставили Белью почетным чемпионом, что означает, что если он решит вновь выступать в этой весовой категории (до 90,7 кг), то сразу проведет титульный бой.

Помимо пояса WBC Бриедис и Хук будут оспаривать пояс по менее престижной версии IBO. Действующим чемпионом по версии этой организации является Хук.

"Мы оба перед этим поединком провели тяжелую работу, о чем можно убедиться в субботу. Думаю, что бой будет увлекательным и не легким для меня, потому что Марко Хук — боец", — заявил Бриедис. По его словам, он готов к любому развитию событий на ринге, отметив, что самое главное -

провести тактически грамотный бой. "Тактика будет иметь большое значение, в каждом раунде потребуется показать свои наиболее сильные качества", — добавил Майрис.

Менеджер латвийского боксера Альберт Хачатуров (Аль Сиеста) сказал, что "я уже перестал верить в то, что титул WBC когда-нибудь покинет Англию. Но вчерашние новости (о лишении Белью чемпионского пояса) были замечательные. Думаю, что шансы — 50 на 50, в субботу может произойти что угодно, бой обещает быть очень острым".

"Букмекеры считают фаворитом Майриса, однако в таких боях, за чемпионский пояс, трудно что-то прогнозировать. Надеюсь, трибуны арены в Дортмунде будут полными", — добавил Хачатуров.

Он отметил, что подготовка Бриедиса к бою прошла без проблем. "Мы сконцентрировались на психологическом аспекте, поскольку для Майриса этот поединок станет самым значительным в карьере. В другом случае подготовка была бы привычной. Каждая из предыдущих боев для Майриса являлся все более значимым, он эти проверки прошел очень хорошо. Поэтому я не сомневаюсь, что и в субботу он будет готов", — говорил Аль Сиеста.

Менеджер также сообщил, что организационная часть этого события проведена на высшем уровне, у команды Бриедиса в этом плане не возникло никаких проблем.

В свою очередь, Марко Хук на пресс-конференции сказал, что "когда я был маленьким, мечтал боксировать как Мохаммед Али. Однозначно, мы не будем играть в шахматы. Это будет настоящая и чистая борьба".

Хук верит в свой бойцовский дух, однако не исключает, что дуэль будет идти по лезвию ножа. "Чем больше готовишься к тяжелому бою, тем легче он будет. Уверен в себе, считаю, что из нас двоих я — лучше", — заявил немец.

Хук еще с детства мечтал боксировать за пояс чемпиона WBC.

"Теперь эта мечта исполнилась, что придает мне максимальную мотивацию. Осознаю, что Бриедис — крепкий противник, однако я крепче. Если бы это было не так, то сейчас мы бы находились в другом месте. И, конечно, всегда желаю себе победить нокаутом", — объяснил он.

Готовясь к бою, Марко Хук привлек личного шеф-повара, работавшего когда-то с известным немецким футболистом Юлианом Дракслером. Среди тренеров Марко — бывший чемпион WBC в легком весе и вице-чемпион Олимпиады-96 в Атланте Октай Уркал.

"Исправил несколько ошибок Марко, но в остальном он — замечательно готовый боксер, которого ничему многому учить не надо", — сказал Уркал.

Затем слово вновь взял Майрис Бриедис. "Предстоит бой против настоящего чемпиона, буду боксировать тактически и буду дисциплинированным. Постепенно буду искать свои возможности. Надеюсь, что это будет серьезный и справедливый бой. Все равно, что будет делать Марко, я готов к этому", — заявил он.

На пресс-конференции также выяснилось, что команда латвийского боксера отказалась от предложенных услуг менеджеров Хука, которые связаны с пребыванием в Германии.

"Это не связано с недоверием. Пришел из России, и, может быть, слишком много насмотрелся фильмов про Джеймса Бонда. Хотелось уберечь Майриса от болезней: в Германии погода гораздо теплее, чем в Латвии. Хотели тихой и комфортной среды без лишних тревог", — рассказал Хачатуров.