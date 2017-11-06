Боксер оставил комментарий к объявлению о перевозке грузов и пассажиров, опубликованному на сайте ss.com. "Порой делюсь советами, и сейчас как раз такой случай. Если тебе нужно перевезти что-то по Латвии или за границу, ты смотришь правильное объявление. Рекомендую!" — написал Бриедис у себя в Facebook.

Некоторым пользователям соцсетей такой комментарий показался странным и неуместным. Многие сочли этот пост откровенной рекламой. "Чемпион мира не должен комментировать тексты на сайте объявлений. Это не его уровень", — написал один из пользователей Facebook.