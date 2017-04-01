Главный тренер сборной Латвии по футзалу Артур Шкетов объявил состав на матчи основного раунда квалификации на ЕВРО-2018. По разным причинам, сборная выступит в Румынии не в оптимальном составе, причем сразу четырех футболистов (в том числе и капитана Андрея Алексеева) не отпустили с работы.

Матчи основного раунда квалификации к чемпионату Европы-2018 пройдут в Румынии с 8 по 11 апреля. Соперниками сборной Латвии по группе являются сборные Португалии, Румынии и Финляндии.

Игроки сборной Латвии вместе собрались в Риге днем 1 апреля, после чего латвийская делегация отправилась в аэропорт и вылетела в Кишинев. В Молдове у национальной команды запланирован тренировочный сбор, во время которого (3 апреля) она сыграет контрольный матч против сборной Молдовы. В румынский Калараси сборная переедет 7 апреля, а домой вернется вечером 12 апреля.

В сборную Латвии включены 7 игроков рижской РАБА, которую тренирует Артур Шкетов, 6 представителей чемпиона страны рижского "Никарса" и один игрок — из Даугавпилса, сообщает пресс-служба Латвийской Федерации футбола.

По словам Артура Шкетова, "прежде всего стоит отметить, что вратари "Никарса" Антон Астраханцев и Каспарс Неретс из-за занятости на своей основной работе, к сожалению, не помогут сборной на этом турнире. Поэтому в Румынию вместе с первым номером сборной Айгаром Бондарсом включен его одноклубник по РАБА Каспарс Журов, для которого это первый вызов в сборную".

"Очень неприятную информацию я получил в начале этой недели, что из-за основной работы не сможет отправиться со сборной ее капитан Андрей Алексеев ("Никарс"). По этой же причине нам не поможет и Андрей Шустров ("Бейтар"). Из-за повреждений в Риге продолжат лечение Игорь Лапковский ("Бейтар") и Игорь Дацко ("Никарс"). В общем сейчас мы попали в очень неприятную ситуацию, когда многие опытные игроки на важном турнире не сыграют.

Вместо них вызваны молодые игроки, хорошо проявившие себя в чемпионате, Евгений Херцберг (РАБА) и Юрий Халимон ("Даугавпилс"). Восстановился от повреждения и вернулся в сборную Артем Колесников ("Никарс"): в январе в Елгаве за матчами предварительного раунда ЕВРО он наблюдал с трибуны, а после игры вместе с командой отметил выход в следующий этап", — сказал Шкетов.

Главный тренер сборной добавил, что "конечно, при комплектации состава столкнулись с неприятной ситуацией. Но никого не хочу обвинять, у каждого свой случай. Замечу только, что корректировка дат проведения матчей основного раунда квалификации на ЕВРО со стороны УЕФА имела для нас негативные последствия: часть футболистов не может отправиться перед турниром в Румынии на длительный сбор, поскольку большинство наших игроков — полупрофессионалы, у них есть основная работа.

Те, кто смог подстроиться под изменившиеся обстоятельства — отправились на сбор в Молдову и турнир в Румынию, чтобы побороться за путевку для сборной Латвии в следующий раунд, куда мы никогда прежде не выходили".

В январе в предварительном раунде отбора на ЕВРО-2018 по футзалу сборная Латвии в Елгаве победила Эстонию (4:2) и Армению (4:1) и сыграла вничью с Германией (3:3) и заняла первое место в группе.

В первом туре основного раунда сборная Латвии сыграет с Португалией (8 апреля), во втором — с Румынией (9 апреля), в третьем — с Финляндией (11 апреля). Победители семи групп напрямую попадут на ЕВРО, а занявшие вторые места плюс лучшая из третьих в стыковых матчах определят еще четырех участников финального турнира, который через год примет Словения.

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Состав сборной Латвии в отборе на ЕВРО-2018

Вратари — Айгарс Бондарс (1980 г.р., РАБА), Каспарс Журов (1991, РАБА)

Полевые игроки — Максим Сень (1985, "Никарс"), Артур Ерофеев (1992, "Никарс"), Герман Матюшенко (1994, "Никарс"), Игорь Аванесов (1987, "Никарс"), Артем Колесников (1985, "Никарс"), Янис Пастарс (1992, "Никарс"), Константин Забаровский (1988, РАБА), Дмитрий Яковлев (1985, РАБА), Оскар Икстенс (1991, РАБА), Артур Страздыньш (1996, РАБА), Евгений Херцберг (1993, РАБА), Юрий Халимон (1992, "Даугавпилс).

Главный тренер — Артур Шкетов, ассистенты — Вадим Атаманюков, Юрий Трофимов.

Фото — пресс-служба LFF