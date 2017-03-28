Кандидаты в сборную Латвии на ЧМ-2017, который в мае примут Кельн и Париж, под руководством Боба Хартли готовятся на льду уже четвертую неделю. 1-2 апреля у сборной запланированы два контрольных матча — в "Арене-Рига" против олимпийской сборной России.

Капитан сборной Даугавиньш перелом руки получил в одном из матчей первого раунда Кубка Гагарина против московского "Динамо". Ему была сделана операция, восстановление идет по плану, и с 29 марта нападающий легкие тренировки вместе с командой. Правда, на льду Даугавиньш пока работать не будет, сообщает пресс-служба LFF.

Накануне стало известно, что в сборной на ЧМ-2017 вновь не будет опытного защитника Оскара Бартулиса из "Адмирала" — он не успел восстановиться после травмы ноги. Также из-за травм пропустят тутрнир нападающие рижского "Динамо" Микелис Редлих, Елисеев и Саулиетис. По словам пресс-аташе сборной Виестурса Козиолса, Елисеев слишком рано возобновил тренировки после травмы: он приходит на тренировки, но на лед не выходит, а работает индивидуально с физиотерапевтами.

Пока неизвестно, поможет ли сборной нападающий Мартыньш Карсумс: он ждет заключение врачей по поводу своего здоровья и состояния коленей. Если врачи разрешат, нападающий московского "Динамо" будет готов сыграть за сборную.

В Ригу уже прилетел другой многолетний лидер сборной Кристапс Сотниекс, но и у него есть определенные проблемы со здоровьем. "Кристапс побывал у врачей, и их заключение такое: надо полечиться еще. К сборной Сотниекс может присоединиться через две, максимум через три, недели. Команде он нужен здоровый. Времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира, еще достаточно, и к турниру он будет готов", — сообщил Козиолс.

Он добавил, что список кандидатов может пополнить результативно отыгравший сезон в ВХЛ Кирилл Тамбиев.

В свою очередь, пока неясно, когда к сборной присоединится тренер Артис Аболс, работающий в "Ладе". Один из помощников Хартли находится Тольятти, но в руководстве российского клуба пока не объявили о планах на межсезонье и следующий сезон.

Федерация Латвии также созвонилась с нападающим Земгусом Гиргенсонсом, выступающим в НХЛ. Для его "Баффало" сезон скоро закончится: команда, скорее всего, не попадает в плей-офф. Гиргенсонса проинформировали, что его ждут в сборной, тот обещал, что как только ему разрешат в клубе, он присоединится к сборной.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.