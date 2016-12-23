В четверг, 22 декабря, латвийские хоккеисты провели матчи за свои клубы в чемпионатах Беларуси, Италии, России, Словакии, Чехии и Швейцарии.

Бывший центрфорвард рижского "Динамо" и московского ЦСКА Янис Спруктс дебютировал в Альпийской лиге в составе итальянского клуба "Риттен". Команда одержала на своем льду победу над австрийским "Клагенсфюртом" (3:2), Спруктс играл во втором звене. "Риттен" является безоговорочным лидером этой лиги, набрав в 24 матчах 65 очков. В середине января клубу предстоит участие в финальном турнире Континентального кубка ИИХФ.

В белорусской Экстралиге результативный матч выдал латвийский нападающий Эдийс Брахманис, защищающий цвета "Гомеля". Его команда обыграла жлобинский "Металлург" (6:2), а Брахманис в этой встрече набрал 4 (2+2) очка. У команды в активе теперь 55 пунктов и 4 место. А в составе лидера турнира минской "Юности" дебютировал экс-защитник рижского "Динамо" Эрик Шевченко. Минский клуб одержал уверенную победу над "Динамо" из Молодечно (6:1).

Очередным голом отметился в чемпионате России (второй по силе дивизион ВХЛ) латвийский форвард Артур Озолиньш. Он стал автором единственной шайбы ангарского "Ермака" в основное время матча против тюменского "Рубина", а в серии буллитов свою попытку не реализовал. Тем не менее "Ермак" одержал пятую победу кряду, набрал 58 очков и держится в десятке сильнейших команд лиги.

С 63 очками карагандинская "Сарыарка" Эдгара Сиксны занимает пятую строчку. Вчера этот клуб из Казахстана переиграл в Орске "Южный Урал" (4:3), а латвийский защитник отметился голевой передачей (четвертой в сезоне).

В чемпионате Чехии "Маунтфилд" в составе с еще одним бывшим нападающим рижского "Динамо" Андрисом Джериньшем обыграл "Пардубице" (5:1). Джериньш нанес два броска, один заблокировал сам, провел силовой прием и выиграл 42% вбрасываний за 17,5 минут игрового времени. "Злин" Роберта Букартса одолел дома "Плзень" (3:1), правда, латвийскому форварду отличиться в этой встрече не удалось, несмотря на 5 бросков в створ ворот.

"Маунтфилд" с 53 очками замыкает шестерку сильнейших команд Чехии, а "Злин" с 37 очками расположился на 11 месте в конкуренции 14 команд.

В словацкой Экстралиге дебютным голом уже во второй игре за "Нове Замки" отметился 22-летний нападающий Мартин Лавров, начинавший сезон в составе чемпионов Латвии "Лиепае". Правда, его новой команде это не помогло — поражение в овертайме от "Кошице" (3:4). Уступил здесь "МНС Мартин" Артура Салии, проигравший лидеру турнира "Баньска Быстрица" (2:4).

"Мартин" с 47 очками занимает 5 место, "Нове Замки" с 36 очками замыкает турн ирную таблицу чемпионата Словакии.

Рональд Кениньш набрал 10 результативный балл в сильнейшей швейцарской лиге-А, а его "Лайонс" одолел на выезде "Фрибург" (4:1). "Лугано" в воротах в Элвисом Мерзликиным по ходу игры вел в матче с "Лозанной" (2:0 и 3:1), но в итоге уступил (3:4). Латвийский голкипер отразил 22 из 26 бросков.

"Лайонс" с 69 очками занимает третью строчку в турнирной таблице, "Лугано" (45) идет на шестом месте.