В южнокорейском Пхенчхане проходит финальный этап Кубка мира по бобслею и скелетону и сегодня прошли соревнования бобслеистов в двойках. Победу одержал немецкий экипаж в составе Франческо Фридриха и Торстена Маргиса, латвийцы Оскар Киберманис и Матис Микнис заняли второе место.

После первой попытки Киберманис и Микнис шли третьими, уступая Фридриху и Маргису 0,23 секунды, а шедшим вторым корейцам Вону и Сео — всего две сотых.

Вторая попытка у корейцев не получилась, тогда как Киберманис и Микнис промчались с шестым временем, но по сумме заездов сумели подняться на общее второе место. Это лучший результат Киберманиса в этом сезоне. До этого ему удавалось дважды в начале года занимать третьи места на этапах в Альтенберге и Винтерберге.

Первое место Фридрих и Маргис сегодня не упустили, а третье заняли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум, оказавшиеся быстрее всех во второй попытке.

Еще два латвийских экипажа Угис Жалимс/Янис Янсонс и Оскар Мелбардис/Янис Стренга заняли сегодня 9-е и 12-е места соответственно.

Обладателем Кубка мира среди пилотов двоек стал Фридрих, а из латвийцев выше всех оказался Киберманис — 8 место. Здесь стоит учесть, что два этапа из восьми латвийские бобслеисты пропустили.

Кубок мира-2016/17. Бобслей. 8-й этап (Пхенчхан, 18 марта). Мужчины. Двойки.

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.40,82.

2. Оскар Киберманис / Матис Микнис (Латвия) — 1.41,12.

3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) — 1.41,16…

9. Угис Жалимс / Янис Янсонс (Латвия) — 1.41,42…

12. Оскар Мелюардис / Янис Стренга (Латвия) — 1.41,57…

Итоговый зачет Кубка мира-2016/17 в двойках.

1. Франческо Фридрих (Германия) — 1545 баллов.

2. Стивен Холкомб (США) — 1331.

3. Юнчжон Вон (Южная Корея) — 1312…

8. Оскар Киберманис (Латвия) — 1138…

12. Угис Жалимс (Латвия) — 936…

15. Оскар Мелбардис (Латвия) — 810…