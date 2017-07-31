На этой неделе у игроков сгорели очки за прошлогодний канадский "Мастерс", его действующий чемпион Джокович потерял четвертую строку рейтинга — теперь выше серба стоит швейцарец Стэн Вавринка.

Несколько дней назад Джокович сообщил, что из-за травмы локтя не пропустит вторую половину сезона, поэтому 12-кратный чемпион турниров "Большого шлема" продолжит постепенно терять позиции в рейтинге.

Что касается других изменений в топ-10, то немец Саша Зверев вернулся в десятку и установил личный рекорд — восьмое место. Лидирует по-прежнему британец Энди Маррей, 300 очков ему уступает испанец Рафаэль Надаль, 1200 очков — швейцарец Роджер Федерер. Личный рекорд установил россиянин Карен Хачанов — он дебютировал в Топ-30.

Четвертьфиналист турнира в швейцарском Гштааде латвиец Эрнест Гулбис поднялся в рейтинге на 41 место — с 313-го на 272-е. За выступление в Гштааде он получил 45 рейтинговых очков и впервые с октября 2015-го дошел до 1/4 финала на турнире уровня АТР (проиграл будущему чемпиону итальянцу Фабио Фоньини).

За последний месяц Гулбис благодаря нескольким победам на "Уимблдоне" и турнирах более низкого уровня совершил резкий подъем в рейтинге АТР: если в начале июля он стоял в конце шестой сотни, то теперь вернулся в топ-300 и вновь стал первой ракеткой страны.

Вторая ракетка Латвии Микелис Либиетис в новом рейтинге потерял сразу 58 позиций и теперь 539-й. Ровно год назад он стал победителем "Фьючерса" в Пярну, но в этом сезоне решил не защищать свой титул, участвовав только в парном разряде. Мартыньш Поджус — 719-й (минус 8 мест), Кришьянис Стабиньш — 1383-й (минус 448).

Рейтинг АТР на 31 июля

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6545

4 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 5780

5 (4) Новак Джокович (Сербия) 5325

6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5155

7 (7) Доминик Тим (Австрия) 4065

8 (11) Александр Зверев (Германия) 3150

9 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3140

10 (9) Милош Раонич (Канада) 3130

…272 (313) Эрнест Гулбис (Латвия) 185