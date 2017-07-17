О том, что Бабкина и Дикеулакис в ближайшее время обменяются обручальными кольцами, стало известно после того, как латвийская баскетболистка в своем профиле в соцсети Instagram опубликовала фото соответствующего содержания. А вскоре появились и фотографии со свадьбы: торжественная церемония прошла в Афинах.

Романтические отношения Элины Бабкиной и Георгиоса Дикеулакиса начали развиваться после того, как грек принял сборную Латвии. Публично о них стало известно летом 2011 года. Позже под руководством Дикеулакиса латвийская баскетболистка выступала в различных зарубежных клубах.

Свою частную жизнь 28-летняя Элина Бабкина коммертирует в СМИ редко, но в 2011 году в интервью журналу "Klubs" она немного рассказала, как отношения с тренером влияют на профессиональную карьеру.

"Я не чувствую, что нравлюсь тренеру больше. Поскольку он меня знает лучше всех, я и получаю больше всех. Выгоняли даже с тренировок. Например, когда я плохо тренировалась и не могла сконцентрироваться, тренер сказал: "Спасибо, Элина, можешь идти домой!" Меня это доводило до слез. Как много раз в польских раздевалках я лила слезы! Он знал, что я могу играть лучше. Георг честен. Когда я не играю хорошо — сижу на скамейке, меня не выпускают на площадку. Это было часто", — говорила Бабкина.

В том же интервью семилетней давности Элина сообщила, что наслаждается статусом свободной девушки: незадолго до Рождества она рассталась с другом, с которым была вместе три года.

Lets start this party😍😍😍 best suprise ever 💋💋💋 A post shared by Elina Babkina (@elina_babkina) on Jul 14, 2017 at 11:51am PDT





Dinner time 🍣🍤🍤🍣🍤 A post shared by Elina Babkina (@elina_babkina) on Jul 11, 2017 at 10:31am PDT





Peacefull evening 😍😍😍 A post shared by Elina Babkina (@elina_babkina) on Jul 8, 2017 at 10:57am PDT





National Team photoshooting ❤❤❤❤ A post shared by Elina Babkina (@elina_babkina) on May 23, 2017 at 6:26am PDT





A post shared by Elina Babkina (@elina_babkina) on Jul 14, 2017 at 11:51am PDT

