Серебряный призер чемпионата Эстонии по хоккею таллинский "Викинг", собиравшийся выступать в предстоящем сезоне в первенстве Латвии, отказался от этой затеи.

"Срок подачи заявок для выступления в чемпионате Латвии истек 15 июля, но мы ее и не подавали. Взвесив свои возможности, решили отказаться от выступления в латвийском первенстве по соображениям экономического характера", — отметил в разговоре с эстонским порталом Delfi руководитель "Викинга" Анатолий Сизов.

Не будет выступать в чемпионате Латвии и литовская "Энергия": команда из Электреняя собирается заявиться для выступления в первенстве Беларуси.

В июне генеральный секретарь Латвийской Федерации хоккея Виестурс Козиолс заявлял, что в новом сезоне в первенстве Латвии могут сыграть клубы из Эстонии и Литвы, с которыми тогда велись переговоры. По словам Козиолса, со следующего сезона в Латвии будут проводиться детский и юношеский чемпионаты, а в перспективе на базе первой лиги планируется создать студенческую лигу.

Чемпионат Латвии по хоккею долгое время имел статус открытого, но с 2012 года в высшей лиге больше не играет литовская "Энергия". А в сезоне-07/08 в первенстве Латвии один год провела эстонская команда "Биг Даймондс" из Тарту.

В прошлом сезоне в высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею принимали участие 7 команд, при этом аутсайдер турнира "Пардаугава" в 30 матчах набрала всего одно очко.

Как сообщалось, в сезоне-17/18 запланированы три турнира Кубка Балтии по хоккею. В нем сыграют сборные Литвы и Эстонии, а Латвию представит сборная клубов высшей лиги. Первый этап пройдет 25-27 августа в Таллине, второй — 3-5 октября в Клайпеде, третий — 2-4 февраля в Латвии.

Фото — Сергей Степанов, NPA.