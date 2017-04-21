По сравнению с последним матчем против шведов (4:3Б) в составе латвийской команды произошло несколько изменений. В защитной линии вместо Цибульскиса и Зиле появились Галвиньш и Биндулис, а в нападении Р.Липсберга, Грицинскиса и Э.Кулду заменили Дарзиньш, Джериньш и Даугавиньш. Последний надел уже ставшую для него привычной капитанскую повязку, ворота снова защищал Мерзликин.

Игра началась живо и уже на 34-й секунде мог отличиться Индрашис, если бы шайба после его броска не угодила в перекладину. Ответ французов последовал через две минуты и оказался результативным: цели достиг щелчок от синей линии защитника гостей Оливье Даме-Малка — 0:1.

Минимальный перевес сборная Франции удерживала на протяжении двух периодов, хотя хозяева льда трижды за это время получали численный перевес. А в начале заключительной 20-минутки гости в течение двух с половиной минут схлопотали сразу три малых штрафа, Латвия получила двойное большинство и наконец-то размочила Флориана Арди. Сделал это Микс Индрашис, добивавший шайбу в пустые ворота после ее отскока от перекладины (бросал Роберт Букартс) — 1:1.

Дальше Латвия успела поиграть в меньшинстве и на льду стали разгораться страсти. Несколько обоюдных удалений и в формате "4х4" отлично сыграл Каспар Даугавиньш. Капитан мастерски выдержал паузу и отправил шайбу по назначению — 2:1.

Счет до финальной сирены больше не изменился и сборная Латвии одержала третью победу в семи контрольных матчах, которые она успела провести перед ЧМ-2017. Традиционная серия буллитов, проводившаяся после окончания игры, также осталась за латвийцами (3:2), у которых точной реализацией отметились Дарзиньш, Даугавиньш и Роберт Букартс.

Завтра команды встретятся еще раз и эта игра станет прощальной в составе сборной Латвии для вратаря Эдгара Масальского.

Контрольный матч:

Латвия — Франция 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 Даме-Малка (Клеро, 02:33). 1:1 Индрашис, Роб.Букартс, Дарзиньш, 43:24-бол.). 2:1 Даугавиньш (Дарзиньш, 51:57).

Броски: 32 — 20

Вратари: Мерзликин — Арди

Штраф: 10 — 18.

21 апреля. Рига. "Арена Рига". 4 800 зрителей.