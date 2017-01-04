Неудачно выступили на молодежном первенстве мира в Канаде хоккеисты сборной Латвии (U-20), потерпевшие поражения во всех шести матчах турнира.

Прошедшей ночью состоялся второй поединок утешительного раунда МЧМ-2017 за право в будущем году играть в элитном дивизионе. Первый матч экс-чемпионам мира финнам латвийцы уступили в упорной борьбе со счетом 1:2.

Вторая игра, проходившая в Монреале, началась для команды Эрика Милюнса ужасно. Уже на 7-й секунде в ее составе последовало первое удаление, на 50-й — второе. Численный перевес 5х3 команды Суоми реализовала — 1:0.

Следом большинство получила и сборная Латвии, но воспользоваться им сумела со второй попытки, когда на 17-й минуте матча цели достиг бросок Ренарса Крастенберга — 1:1.

Второй период получился достаточно равным, но безголевым. При этом у обеих команд по разу имелись прекрасные возможности отличиться (команды играли в формате 5х3), а за шесть секунд до перерыва только штанга спасла ворота Марека Митенса от неприятностей.

Заключительную треть матча финны провели так, чтобы она действительно стала заключительной на этом провальном для чемпионов мира-2016 турнире. Уже 98 секунд после начала третьего периода Вили Саариярви удалось реализовать численный перевес — 2:1. Прошла еще минута с небольшим и Юусо Вялимяки увеличивает перевес — 3:1.

Все попытки отыграться ни к чему не привели. А за шесть минут до финальной сирены после того, как матч-штраф получил Эдуард Тралмакс, стало окончательно ясно — отыграться у латвийской команды не получится. Более того, Вялимяки реализовал большинство и установил окончательный результат — 4:1.

Таким образом, финны заняли 9 место и показали свой худший результат в истории молодежных первенств, а сборная Латвии покидает элитную группу. Место латышей через год займут белорусы.

МЧМ-2017. Утешительный раунд (2-й матч):

Латвия U20 — Финляндия U20 — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 Толванен (Рясянен, Саариярви, 01:31-бол.). 1:1 Крастенбергс (Чуксте, Пономаренко, 16:23-бол.). 1:2 Саариярви (Толванен, Юолеви, 41:28-бол.). 1:3 Вялимяки (Бьеркквист, Куокканен, 42:33). 1:4 Вялимяки (Рясянен, Саариярви, 57:26-бол.).

Броски: 23 — 42

Вратари: Митенс — Вехвиляйнен

Штраф: 49 — 16.

04 января. Монреаль. "Белл-Центр". 4 216 зрителей.