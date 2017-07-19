В рижском микрорайоне Румбула полным ходом идет строительство новой ледовой арены, где уже осенью должен начать проводить свои домашние матчи чемпион Латвии "Курбадс". Работы ведутся около года, и большая их часть осталась позади.

В "Kurbads Ledus halle" завершены работы по установке бортов и заградительного стекла вокруг ледовой площадки. Сейчас идет заливка льда, на него наносится разметка и реклама. Скоро уже можно будет проводить первое тестовое катание на льду. К работе готова и заливочная машина.

Хоккейный клуб "Курбадс" подготовку к возведению ледового холла на ул.Лидлаука 37 (в Румбуле) начал в августе прошлого года, а непосредственно строительство стартовало в середине сентября. Проект арены разработал Вентс Гриетенс, член правления архитектурного бюро SIA Projektu birojs Grietēns&Kagainis. Строительные работы выполняет SIA Būvkore.

Новый ледовый холл будет соответствовать международным стандартам (площадь ледовой "коробки" — 58x28 метров). Вместимость — около тысячи зрителей (540 сидячих мест плюс стоячие места). При строительстве используются энергоэффективные технологии заморозки. Общий объем инвестиций первой очереди проекта — 3,5 млн евро.

Арену планировалось сдать в эксплуатацию в мае этого года, но сроки были сдвинуты на несколько месяцев. Большая часть работ уже позади. В данный момент внешняя отделка здания завершена, идут технические работы внутри сооружения, а также обустраивание прилегающей территории. Второй и третьей очередями проекта предусмотрены возведение площадки для тренировок и гостиницы.

Помимо хоккея холл Kurbads можно будет использовать для шорт-трека, керлинга и фигурного катания. Внутри здания проектом предусмотрено семь раздевалок, десять сушильных помещений, тренажерный зал и кафе.

Весной этого года столичный "Курбадс" впервые стал чемпионом Латвии по хоккею. Осенью команде предстоит дебют в Континентальном Кубке, а его соперниками по группе будут эстонская "Нарва", украинский "Донбасс" и польский "Тыхи". Матчи второго раунда пройдут в новой ледовой арене "Kurbads" с 20 по 22 октября.

Как ледовый холл выглядит сейчас

Вид арены в январе 2017-го

Начало строительства в сентябре 2016-го

Эскизы будущей арены Kurbads