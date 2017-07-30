C 28 по 30 июля в Вентспилсе проходит крупнейший в Европе фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Жители и гости Вентспилса могут быть не только зрителями, но и принять участие в разных бесплатных мероприятиях в рамках фестиваля.

Фестиваль Ghetto Games проводится в шестой раз. В этом году на него съехались участники не только из Европы, но из Австралии, США и Аргентины. Всего на фестивале выступают порядка 1300 спортсменов из 20 стран, которые представят 13 видов спорта. Кроме того, впервые проводится чемпионат Латвии по SUP (гребля стоя на досках).

В день открытия фестиваля в Вентспилском "Парке приключений" состоялись чемпионат по вейкборду и соревнования BMXDirt. На следующий день в центре города прошли соревнования по скейтборду, BMX и катанию на роликовых коньках с участием спортсменов мирового уровня, а также пройдут соревнования по фристайлу на мотоциклах KurlandStunt. А 30 июля фестиваль завершится соревнованиями по футболу, флорболу, баскетболу и уличным танцам.

На "стритбайк-фристайле" на чемпионате Северной Европы "Kurland Stunt" победу одержал Майк Дженсен, второе место занял Мартин Кратки, третье — Йоона Ватанен.

В соревнованиях BMX "street" в тройку призеров вошли британцы Майк Керли и Дэн Пэйли, а также латвийский спортсмен Марек Кухальскис. В соревнованиях BMX "park" победил чемпион "X-Games" Даниэль Дер из Венесуэлы, вторым был британец Джек Кларк, третьим — Байаен Фокс.

В соревнованиях "inline" в дисциплине "park" лучшим был француз роман Абрет, второе место занял бельгиец Джереми Суарес, который также победил в дисциплине "vert", а третьим стал француз Матье Хейнеманн. В дисциплине "Park best trick" победу одержал Джо Зенк из Германии.

В соревнованиях в скейтборде победил финн Йоэль Юусо, а два других места на пьедестале почета заняли бразильцы Родриго Леал и Майк Диас, который получил также приз за лучший трюк.

Программа мероприятий Ghetto Games и подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля.

Автор фото: Ренарс Корис