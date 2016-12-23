22-летний форвард Кристап Порзиньгис впервые признается лучшим спортсменом страны. В прошлом сезоне он блестяще дебютировал в сильнейшей баскетбольной лиге мира и стал одним из ведущих игроков "Нью-Йорк Никс", а также занял второе место среди лучших дебютантов НБА.

Семиборка Лаура Икауниеце-Адмидиня признается лучшей спортсменкой страны второй год подряд. В уходящем году она заняла четвертое место на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также улучшила принадлежавший ей же национальный рекорд.

Всего в списке награждения лучших в мире спорта в Латвии ("Gada balvu sportā") было 16 номинаций. Награду "За вклад в латвийский спорт" зачинатель основ современного пятиборья в стране и тренер Айнар Эглонс Лея.

Награду "Восходящая звезда года" получила тяжелоатлетка Ребека Коха, занявшая на Олимпиаде-2016 в Рио четвертое место.

Народным спортивным событием года назван Рижский марафон Lattelecom, а непосредственно "Спортивным событием 2016 года" признан этап чемпионата мира по ралли Neste World RX.

Лучшей командой в игровых видах спорта названа мужская сборная Латвии по баскетболу, Лучшей командой в индивидуальных видах спорта второй год подряд отмечается бобслейный эпипаж в составе Оскар Мелбардис/Даумантс Дрейшкенс/Арвис Вилкасте/Янис Стренга. Эти ребята в прошедшем сезоне стали чемпионами мира. А наставник бобслеистов Сандис Прусис также второй год подряд получает награду, как лучший тренер страны.

Спортсменом года "в технических видах спорта" признан Ральф Сирмацис (авторалли). Спецприз от Паралимпийского комитета присужден Диане Дадзите, которая на Играх-2016 в Рио выиграла две медали — золото (метание копья) и бронзу (диск).

Лучшим спортивным журналистом назван Давид Эрнштрейт (ЛТВ), а самым популярным спортсменов Латвии — боксер Майрис Бриедис.