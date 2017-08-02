Кристап Порзиньгис отправился в ЮАР, чтобы 5 августа поучаствовать в благотворительном матче звезд НБА. Форвард взял в поездку все свое семейство: отца, маму и обоих братьев - Яниса и Мартиньша. По возвращении из ЮАР Порзиньгис продолжит готовиться к грядущему чемпионату Европы в составе сборной Латвии.

Family Safari was fun

A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Jul 31, 2017 at 2:45am PDT



Time for Lions

A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Jul 31, 2017 at 2:59am PDT



You can't see me 😂

A post shared by Martins Porzingis (@mporzingis) on Jul 31, 2017 at 10:23am PDT

