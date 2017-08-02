Кристап Порзиньгис отправился в ЮАР, чтобы 5 августа поучаствовать в благотворительном матче звезд НБА. Форвард взял в поездку все свое семейство: отца, маму и обоих братьев - Яниса и Мартиньша. По возвращении из ЮАР Порзиньгис продолжит готовиться к грядущему чемпионату Европы в составе сборной Латвии.
ФОТО: Семейный отдых латвийской звезды НБА в Африке
Foto: instagram.com/kporzee/
Форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис отправился в ЮАР, чтобы совместить приятное с полезным.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Читайте также: