В 18-й раз в Риге прошел традиционный международный турнир по художественной гимнастике "Балтийский обруч". Победу в многоборье одержала представительница Израиля Виктория Филановски.

В этом году в столицу Латвии не приехали ведущие российские "художницы", поскольку в эти же дни в Пензе проходил чемпионат России. Их отсутствием прекрасно воспользовалась израильтянка Виктория Филановски, занявшая в прошлом году на "Балтийском обруче" второе место. В этот раз ее преимущество над остальными конкурентками оказалось очень большим. Достаточно сказать, что занявших второе и третье места белорусок Юлию Исачанка и Юлию Евчик она опередила более чем на пять баллов.

Лучшую латвийскую гимнастку Елизавету Гамалееву подвела лента (здесь она даже не прошла в финал) и в итоге она осталась в многоборье шестой, хотя вполне могла рассчитывать на общее четвертое место. В финалах отдельных упражнений Елизавета заняла пятые места с мячом и обручем, а с булавами была шестой. Еще одна латвийская гимнастка Арина Лейна сумела пробиться в финал упражнения с лентой и осталась там восьмой.



В отдельных дисциплинах первенствовали: эстонка Ольга Богданова (булавы), Юлия Исачанка (мяч), Юлия Евчик (обруч) и Виктория Филановски (лента). Гимнастка из Израиля также оказалась единственной, кому удалось подняться на подиум во всех остальных финалах.



Групповые упражнения среди юниорок (10 булав) остались за командой России, вторыми стали эстонки, третье место — у команды Латвии (Мурикова, Иванауска, Ашменская, Евстафьева, Андруне, Решетова).



У сениорок оба финала в групповых упражнениях (с пятью обручами и 3 мяча+2 скакалки) выиграла команда Латвии (Анна Лазарева, Яна Лазарева, Екатерина Сидорова, Анастасия Джемо, Вероника Груздева, Вероника Нестерова), оставившая позади гимнасток Финляндии, Польши и Эстонии.



Балтийский обруч-2017. Многоборье:

1. Виктория Филановски (Израиль) — 68,550

2. Юлия Исачанка (Беларусь) — 63,350

3. Юлия Евчик (Беларусь) — 62,200

4. Ева Мелещук (Украина) — 60,250

5. Ольга Богданова (Эстония) — 59,950

6. Елизавета Гамалеева (Латвия) — 59,700…

17. Арина Лейна (Латвия) — 53,750…

22. Софья Никитина (Латвия) — 51,500…