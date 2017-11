"Нью-Йорк" одержал шестую победу в последних семи матчах. Кристап Порзиньгис стал самым результативным игроком в составе "Никс" с 28 очками. Латвийский форвард реализовал 6 из 7 двухочковых, 4 из 8 трехочковых и все 4 штрафных броска. Также на счету Порзиньгиса 5 подборов, 3 блок-шота и результативная передача.

A new #Knicks franchise record of 300 points through the first 10 games for Kristaps Porzingis, surpassing legends Bernard King and Patrick Ewing. #NewYorkForever pic.twitter.com/yveaWLlk7e— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 8, 2017