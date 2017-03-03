В этом результативном матче счет открыли гости усилиями Теэму Пулккинена. Хозяева льда отыгрались ровно через четыре минуты и сделали это в меньшинстве (отличился Ник Фолиньо), когда удалился Земгус Гиргенсонс.

По ходу второй 20-минутки Райан О'Райлли и Джейк Айкли дважды выводили "клинков" вперед, но "койоты" Тобиас Ридер и Алекс Голигоски восстанавливали равновесие.

За пять с половиной минут до окончания третьего периода Эвандер Кейн в третий раз вывел "Баффало" вперед. "Аризоне" пришлось менять голкипера, но это обернулось только еще двумя пропущенными шайбами в пустые ворота от Фолиньо и Сэма Райнхарта.

В итоге "Сэйбрз" одержал победу со счетом 6:3 и третий раз за сезон забросил шесть шайб. "Клинки" набрали 65 очков после 64 матчей и занимают на "Востоке" 13-ю строчку. От зоны плей-офф "Баффало" отстает на пять очков.

Земгус Гиргенсонс в матче с "Аризоной" провел на льду 13,5 минут, еще четыре отсидел в штрафном боксе, нанес один бросок и сделал один перехват, провел два силовых приема и выиграл 8 из 14 вбрасываний.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Баффало Сэйбрз — Аризона Койотс 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

0:1 — Пулккинен (Доми, Дворак) — 07:54 (5x5)

1:1 — Фолиньо (О'Райлли, Ристолайнен) — 11:54 (4x5)

2:1 — О'Райлли (Айкел, Окпосо) — 20:57 (5x4)

2:2 — Ридер — 22:05 (4x5)

3:2 — Айкел (Райнхарт, Окпосо) — 31:08 (5x4)

3:3 — Голигоски (Экман-Ларссон, Ридер) — 48:20 (5x5)

4:3 — Кейн (О'Райлли, Маккейб) — 54:24 (5x5)

5:3 — Фолиньо (Айкел) — 58:17 (en)

6:3 — Райнхарт — 59:56 (en).

