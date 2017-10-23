Сильнейший латвийский теннисист Эрнест Гулбис не сумел оказать достойного сопротивления французу Жилю Симону в первом же круге турнира серии АТР 500 в Вене — 3:6, 3:6.

Симон повел 2:0, сделав брейк во втором гейме, а затем закрепил преимущество, взяв свою подачу. В шестом гейме Гулбис мог подтянуться по счету, но не реализовал брейк-пойнт, а затем позволил французу сделать второй брейк. При счете 5:2 Симон отдал свою подачу, но в следующем гейме взял чужую — 6:3.

Во второй партии Симон повел со счетом 5:1. При этом счете латвийскому теннисисту удалось выиграть два гейма подряд, но догнать француза не удалось. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Сейчас Гулбис занимает скромное 203-е место в мировом рейтинге. В Вене латвийский теннисист выступал по специальному приглашению. Его соперник Симон располагается на 74-й строчке в рейтинге АТР, но в 2009 году он был шестым.

Турнир в Вене не принес Гулбису рейтинговых очков, но позволил заработать 15 070 евро. Рижанин одержал лишь шесть побед в 14 матчах на турнирах АТР в этом году.