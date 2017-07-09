Как заявил Гулбис, "я чувствовал себя очень хорошо — вы видели, как хорошо я начал. Сразу сделал брейк и вообще не нервничал — наоборот, был максимально спокоен. Это очень приятное чувство".

"Второй сет я отдал слишком легко. Возможно, это со мной такое хорошее начало сыграло злую шутку, потому что мне казалось, что теперь я каждый розыгрыш должен заканчивать как можно быстрее, и это стало моей ошибкой во втором сете. В третьем я стал лучше держаться в длинных розыгрышах. Надо было начать делать так еще во втором. Да, я почувствовал, как в конце болели за меня. Конечно, это было приятно и, пожалуй, заряжало на борьбу. Вообще, я из этой недели могу вынести много позитива", — сказал Гулбис в интервью Sport 360.

28-летний Гулбис сейчас занимает 589-е место, но в новом рейтинге вернется в Топ-400. Он сообщил, что планирует на американском харде использовать свой защищенный рейтинг, а до тех пор сыграть несколько мелких турниров в Европе, передает "Спорт-Сегодня".

"Психологически я готов играть "Челленджеры" — надеюсь только, что мой организм тоже готов. Наверное, сыграю "Челленджер" перед Гштаадом, где сыграю по защищенному. Потом, может, как SE попаду в Китцбюэль, а оттуда поеду в Штаты. План есть, короче. (Смеется.) Правда, он рисковый".

Также полуфиналист "Ролан Гаррос"-2014 подтвердил, что по-прежнему находится в поиске тренера, поскольку Петр Нечаев помогает ему только на временной основе. На предположение репортера, что, возможно, Марат Сафин, завершивший политическую карьеру, захочет с ним поработать, Гулбис ответил со смехом: "Я ему позвоню, но вряд ли разговор дойдет до тенниса".

В свою очередь Новак Джокович после выхода в 1/8 финала в интервью BBC отметил: "Я в восторге от того, как сыграл. Я сыграл лучше, чем в двух первых матчах здесь и чем играл две последние недели. Я был очень сконцентрирован, а это было очень важно сегодня, потому что Гулбис опасный соперник, очень непредсказуемый, с очень мощной подачей".

"На траве с таким соперником очень непросто. Плюс, он здорово начал и сразу повел с брейком. Потом, когда я выиграл семь или восемь геймов подряд, это зарядило меня уверенностью. В целом, я очень доволен тем, как чувствовал себя и как играл, и рад, что зрителям понравилось", — добавил трехкратный чемпион "Уимблдона".