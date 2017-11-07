Как сказал Хартли порталу Delfi, возможность сыграть в сборной будет у каждого игрока, который готов упорно тренироваться и принимать новую концепцию сборной. Поэтому на турнире во Франции сыграют не только представители латвийских клубов, но и игроки из рижского "Динамо", тогда как нескольким опытным хоккеистам будет предоставлен отдых. До выезда на турнир сборная проведет короткую тренировку, она будет довольно серьезной, чтобы поднять уровень командной игры.

"В этот раз собрать самых лучших для нас не являлось главной целью, поговорили только с рядом опытных игроков. Многие играют в КХЛ, где много перелетов, это физически очень трудно и утомительно. Если бы мы сейчас задействовали ветеранов, то в феврале пришлось бы это делать снова, а рижскому "Динамо" в декабре еще играть на Кубке Шпенглера — сезон длинный, мы полагаем, что у нескольким ветеранам лучше предоставить отдых и позволить поправить здоровье, если накопилась усталость или есть повреждения. Это даст нам возможность проверить молодежь, что очень важно.

Молодежи надо поверить в то, что однажды они смогут подняться уровнем выше и играть в сборной. В матчах против Словении, Франции и Беларуси мы посмотрим, что могут парни. Поэтому наша ситуация в любом случае выигрышная, "win-win", — отметил канадский тренер.

"Игрокам надо подготовиться как можно лучше. В прошлом сезоне начали поиск своего стиля игры, своей идентичности, культуры. Теперь каждому, кто присоединяется к команде, следует придерживаться этих требований, потому что мы — одна команда, семья. Мне нравятся не эгоисты, а командные игроки", — заявил Боб Хартли.

"Надеюсь, что нам не потребуется делать много чего иначе, чем в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть основа из опытных игроков, вернувшихся в сборную. До последнего момента после того, как в твоем распоряжении оказалась сборная, ты не знаешь, что именно будешь делать. Чемпионат мира пройдет только в конце сезона, и ты не можешь знать, кто в итоге окажется в твоем распоряжении, всегда существует подобная неопределенность. Сейчас хотим попробовать ряд новых игроков, постараемся создать по возможности хорошую команду", — добавил тренер.

Хартли уверен, что у любого кандидата, приглашенного в сборную, есть шанс однажды стать игроком основного состава сборной Латвии: "Молодежь способна прогрессировать, расти и меняться. "Кто-то из них будет в составе сборной через год, через 2-3 года, мы этого не знаем. Выпустим парней на лед и посмотрим".

"Я никогда не называю конкретных имен, это может очень сильно повлиять на молодых игроков, им еще много надо работать. Одного упомянешь — и он будет счастлив, а другой огорчится, что тренер его не назвал и будет думает, что в него не верят. Это не так! Стараюсь быть честным со всеми", — добавил он.

Несмотря на то, что первую половину сезона в чемпионате КХЛ рижское "Динамо" провело неудачно (последнее место в лиге), в сборную из клуба вызваны 9 игроков. "Да, начало сезона было для них (динамовцев) трудным, но в последних матчах команда показывает намного более хороший результат, были три содержательные игры на выезде. По ходу сезона много чего может произойти, для "Динамо" сезон длинный. Я знаю "динамовцев", знаю, как Гиртс Анкипанс (и.о. главного тренера "Динамо") старается все развернуть в правильную сторону. Надеюсь, что они придут в себя и завершат сезон на хорошей ноте. И я всегда готов им помочь", — заверил Хартли.