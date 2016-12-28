В настоящий момент Хартли находится в Торонто, где проходит молодежное первенство мира по хоккею. После игры россиян с латвийцами канадский специалист отметил действия нескольких игроков из состава команды победителей.

"Мне понравилось много ребят в сборной России. Сергачев выглядит как настоящий мужик, и он не смотрится каким-то парнем из юниорской лиги. Полунин хорошо бросает, напоминая мне Джонни Годро. Россия давно известна тем, что производит много классных игроков. В этой команде достаточно хоккеистов, которые в скором времени будут играть в НХЛ.

Что касается матча, то Россия с Латвией хорошо воспользовалась своим большинством. У латышей были шансы зацепиться в первом периоде, но не удалось. Когда ты проигрываешь после первого периода под ноль таким командам, как Россия, США или Канада, то дальнейший сценарий на игру — это попытка взобраться на гору. Сейчас здесь общаюсь с ребятами, мы пытаемся развить новую культуру латвийского хоккея", — приводит слова Хартли Championat.com.

Наставник российской молодежки Валерий Брагин после игры отметил следующее: "Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США — они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно".

Главный тренер россиян также остался недоволен действиями судей в паре моментов: "Дважды игроки сборной Латвии обдавали нашего вратаря снегом (резко тормозили перед ним и крошки льда со снегом летели в маску — Прим.), а судьи им не выписывали удаления. Хотя на директорате перед началом турнира сказали, что за такие моменты будут удалять".

Форварды российской команды Данил Юртайкин (на фото) и Кирилл Капризов были единодушны во мнении, что соперник играл жестко, несмотря на итоговый счет.

"Соперник был непростой. Помогло, что забили быстрые голы. Сложности имелись из-за того, что они постоянно били в тело, нужно было следить за этим. А тактически мы сыграли правильно. В концовке — спокойно и старались не отвечать на агрессию", — приводит слова Юртайкина Championat.com.

Капитан российской молодежки России Кирилл Капризов вчера набрал целых 5 (3+2) очков и тоже отметил жесткую игру со стороны латвийской команды: "Соперник старался всегда втыкаться — "прилетало" нормально нам. А нам нужно было играть по тактике и голы пошли — все стало получаться".

