Речь идет о 35-летнем центрфорварде Янисе Спруктсе и 36-летнем нападающем Мартыньше Ципулисе. Оба хоккеиста прошедший сезон провели в Альпийской хоккейной лиге, и Спруктс в составе итальянского "Риттена" стал победителем этого турнира. В 12 играх плей-офф Янис отметился 12 (5+7) очками — третий в команде по результативности, в 17 играх регулярного чемпионата на счету латвийского хоккеиста те же 12 (5+7) очков.

Ципулис защищал цвета другого итальянского клуба "Лустенау" и в 18 играх регулярного сезона ему удалось набрать 8 (6+2) результативных баллов, а в четырех матчах плей-офф Мартыньш забросил одну шайбу.

В последний раз Спруктс и Ципулис защищали цвета национальной сборной на ЧМ-2015 в Праге.