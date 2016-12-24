У сборной Латвии по хоккею новый главный тренер — Боб Хартли. Канадский специалист дал эксклюзивное интервью NHL.com/ru и рассказал, как получил предложение от Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ), с кем собирается работать и какой видит эту работу в латвийской национальной команде.

"Передо мной новый вызов, которого я очень ждал. Для меня он действительно новый во всех смыслах. Пять лет назад я успел немного поработать в "Цюрихе", но считаю, что именно сейчас меня ждет первая дегустация европейского хоккея. На чемпионатах мира мне работать еще не приходилось. Считаю, мне повезло с тем, как сложилась карьера: я тренировал юниоров, команды АХЛ, НХЛ, поработал швейцарской лиге, на "Матчах звезд", важнейших матчах плей-офф Кубка Стэнли. И теперь появилась возможность вставить в эту книгу еще одну страницу", — говорит Хартли.

Меня очень впечатлили планы ЛХФ, касающиеся как непосредственно чемпионата мира, так и развития детского хоккея с привлечением тренерского штаба сборной страны, — признается 56-летний канадский специалист. — Все эти вещи являются частью и моего собственного мандата и, конечно, я был очень рад услышать, что наше видение совпадает. Работа, которую мне предложили — это не шоу одного актера, а скрупулезная работа целой команды. Мы хотим создать в латвийском хоккее новую культуру".

Рассказал Хартли о том, как он получил предложение из Латвии: "Иногда одного-единственного звонка с интересным предложением о работе приходится ждать по многу месяцев, а у меня их в тот день раздалось два. Один — из ЛХФ, другой — от клуба КХЛ. Я побеседовал с обеими организациями. И как-то сразу вспомнил, что в "Колорадо" тренировал Сандиса Озолиньша, а в "Цюрихе" — Рональда Кениньша в его дебютном сезоне. Кроме того, сама возможность руководить сборной на чемпионате мира меня очень вдохновила. И тогда я решил, что гнаться за двумя зайцами будет с моей стороны нечестно: ведь в конце концов придется кому-то отказывать. Поэтому клуб из КХЛ я поблагодарил за оказанную честь, но общение с ним быстро свернул. С латвийской же федерацией как-то быстро возник фактор доверия: чем больше они рассказывали о своем видении моей роли, тем сильнее мне хотелось эту работу".

Новое руководство ЛХФ в лице президента Айгара Калвитиса и генерального секретаря Виестурса Козиолса было заинтересованы заключить с Хартли как можно более долгое соглашение.

"Мы обсуждали эту возможность, — говорит канадский специалист. — На данный момент я открыт для нее. При этом я был полностью честен с ними (руководством ЛХФ), дав понять, что моим главным приоритетом все-таки остается возвращение в НХЛ. Кстати, я ведь все еще нахожусь под контрактом с "Калгари". Латвийская сторона повела себя в наших переговорах с пониманием и благородством, согласившись на пункт, по которому я смогу в случае получения предложения из НХЛ вернуться в Северную Америку досрочно".

Заокеанский тренер рассказал, что сумел заручиться возможностью привезти с собой своего давнего помощника Жака Клутье. "Это мой ассистент, с которым работаю в паре уже долгие годы. Также хочу пригласить в тренерский штаб Сандиса Озолиньша. Сандис — это живой памятник и огромная часть истории хоккея в Латвии, которую нужно всячески продвигать и уважать. Я и сам, поработав с ним в Денвере, испытываю к нему огромное уважение. Помимо того, что Озолиньш всячески заслуживает быть частью тренерского штаба, он будет очень нам полезен, поскольку знает всех игроков, многократно выступал на чемпионатах мира и обладает огромным международным опытом. Наверное, он мог бы даже войти в штаб в роли генерального менеджера сборной, но это решение, как вы понимаете, будет принимать федерация, а не я. Пока знаю лишь о том, что руководство федерации донесло до Сандиса мое желание видеть его частью нашего штаба. Я еще не успел созвониться с ним, надеюсь сделать на днях.

Думаю, что в таком составе наша тренерская "химия" заработает очень быстро. Сам я на следующей неделе еду в Торонто на молодежный чемпионат мира, где встречусь с руководством ЛХФ, с тренерским штабом молодежной сборной и, конечно, молодыми игроками. А в середине февраля мы собираемся провести в Риге двухнедельный сбор, где и начнется настоящая работа", — говорит Хартли.

По словам известного канадского тренера, никакой задачи перед ним на будущий ЧМ новое руководство ЛХФ пока не ставило. "На данном этапе конкретный результат на мировом первенстве не является для Латвии первостепенной задачей, — объясняет специалист. — На следующую Олимпиаду сборная пробиться не сумела, поэтому своей главной миссией мы сейчас видим создание вокруг национальной команды новой культуры. Этим, например, будет объясняться мое присутствие на молодежном чемпионате мира. Мы хотим просмотреть молодых латвийских игроков и, возможно, привлечь некоторых из них в главную сборную. Пора создавать следующую волну, здоровую смесь ветеранов и молодежи, и готовить следующее поколение к предстоящим сезонам. Хочу как можно быстрее познакомиться с кандидатами в сборную и предоставить им всем справедливый шанс сыграть на взрослом первенстве".

Боб Хартли уже сейчас рассуждает о будущем ЧМ-2017 в Германии: "Очень тяжелая группа ждет нас на предстоящем чемпионате. Россия, США, Швеция — гранды мирового хоккея, со Словакией, Германией, Данией и Италией легкой жизни тоже не будет. Пока Латвия — лишь 12-я в мировом рейтинге сборных, и я считаю, что мне стоит больше сконцентрироваться на собственной команде, чем волноваться о предстоящих соперниках".

"Первым делом мы должны построить фундамент — это моя основная цель. Шанс достичь его появится только, если у тебя правильно выстроен процесс. И мне бы очень хотелось сделать это хорошо — так, чтобы болельщики могли гордиться своей сборной. Понимаю, что хоккей в Латвии — спорт номер один, но из-за того, что страна столь мала, число хоккеистов всех уровней не превышает 4000 мужчин и мальчишек. Тем поразительнее все то, чего эта крошечная нация сумела добиться в хоккее. Мы приедем на чемпионат мира соревноваться с очень серьезными сборными, но как только шайба упадет на лед, случиться может что угодно. Чем сильнее игроки сумеют поверить в собственные силы, тем выше будут их шансы достичь успеха. Именно такую ментальность мне хотелось бы выстроить, и именно так мы постараемся настроить команду, когда придет время", — заключил новый главный тренер сборной Латвии.

Боб Хартли работал в НХЛ с тремя клубами — "Колорадо", который в 2001 году привел к победе в Кубке Стэнли, затем на протяжении четырех сезонов руководил "Атлантой" и потом столько же — "Калгари". Именно во главе "Флэймз" Хартли в 2015 году выиграл "Приз Джека Адамса" лучшему тренеру НХЛ.