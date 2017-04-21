В Словакии продолжается юниорское первенство мира по хоккею и сегодня сборной Латвии (U-18) удалось одержать первую победу на турнире в серии за выживание в элитном дивизионе.

Латвийская команда проиграла на групповой стадии ЮЧМ-2017 все четыре матча и третий год подряд борется за право продлить прописку среди сильнейших еще на один сезон. Соперником латвийских хоккеистов в этом году стали сверстники из Беларуси, которые также проиграли все свои матчи в группе.

Серия за выживание длится до двух побед. Вчера состоялся первый матч и он остался за белорусами (2:0), сегодня сборной Латвии удалось взять реванш.

Вторая игра началась с быстрого удаления в составе латвийской команды, которое реализовать белорусам не удалось. Через пять минут уже команда Игоря Смирнова получила большинство и в отличие от вчерашней игры сумела наконец-то распорядиться таким шансом: счет открыл Вергнер Эгле — 1:0.

До конца периода обе команды еще по разу получали численный перевес, однако на счете это никак не отразилось и минимальный перевес латышей сохранялся до середины матча, пока Сергею Сапего не удалось восстановить равновесие — 1:1.

За три минуты до второго перерыва сборная Латвии второй раз в матче вышла вперед, когда отличился Денис Смирнов. А в начале заключительной трети латвийцы могли развить успех, если бы лучше разыграли представившееся большинство.

Что не получилось у латвийской команды, сделала белорусская. В середине периода уже она получила возможность разыграть лишнего и с этой задачей справилась: Андрей Павленко снова сравнял счет — 2:2.

Дело шло опять к овертайму, но на сей раз подопечным Игоря Смирнова удалось забить еще в основное время, а отличился снова Эгле. Его гол и стал победным — 3:2.

Таким образом, в серии на выбывание из элитного дивизиона ЮЧМ-2017 предстоит сыграть решающий третий матч, который состоится в воскресенье, 23 апреля.

ЮЧМ-2017. Утешительный раунд. Борьба за выживание (второй матч):

Латвия (U-18) — Беларусь (U-18) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Эгле (Берзиньш, Кроллис, 08.23-бол.). 1:1 Сапего (Дроздов, Еременко, 30.19). 2:1 Д.Смирнов (Паскаускс, Эгле, 37.06). 2:2 Павленко (Сапего, Балтрук, 49.58-бол.). 3:2 Эгле (Ясунов, Берзиньш, 55.07).

Броски: 25 — 33.

Вратари: Рауза — Грищенко.

Штраф: 20 — 10.

21 апреля. Спишска Нова Вес. "Зимний". 309 зрителей.

Счет в серии: 1-1.