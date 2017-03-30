Кабинет министров попробует найти решение, как профинансировать обновление технического инвентаря для олимпийских команд по бобслею и скелетону. Именно со скелетоном и бобслеем связаны главные надежды Латвии завоевать медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Федерация бобслея и скелетона после анализа сезона-16/17 и предложений, поступивших от отраслевых специалистов, пришла к выводу, что необходимо срочно восстановить технический инвентарь в обоих видах спорта для олимпийских команд, чтобы они могли достойно выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Для технического оснащения олимпийской команды по скелетону требуется 64 тысячи евро, а для команды бобслеистов — еще 392 тысячи евро.

Премьер-министр Марис Кучинскис после заседания Латвийского национального совета по спорту сказал, что эти виды спорта и подготовка к Олимпийским играм — "больше, чем спорт". "Это передвижная реклама Латвии. Нашей стране она приносит большую узнаваемость. За это время вложен огромный труд, достигнуты успехи и нам однозначно надо их поддержать", — сказал глава правительства, добавив, что возможные виды поддержки еще будут обсуждаться.

"Это не тот случай, когда деньги просят лишь бы поучаствовать. Если есть возможность прославить Латвию благодаря этим видам спорта, надо это сделать, поскольку ставки большие и выгоды тоже", — подчеркнул Кучинскис.

Он отметил, что, возможно, этот вопрос следовало поднимать своевременно — еще в ходе подготовки бюджета на 2017 год. "Посмотрим, что можем сделать общими усилиями. Как я понял, в апреле надо принять решение, чтобы было новое оснащение, которое станет основой для новых побед", — сказал премьер.

В этом сезоне ведущий скелетонист мира Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира и восьмикратным обладателем Кубка мира. В бобслее латвийские экипажи Оскара Мелбардиса и Оскара Киберманиса на этапах Кубка мира по разу стали первыми, а в общем зачете оказались во втором десятке (на чемпионате мира в призеры не попали).