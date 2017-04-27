В общей сложности за два месяца, на протяжении которых готовилась к чемпионату национальная команда, через ее ряды прошли 62 хоккеиста.

Последними игроками, не попавшими в состав сборной образца-2017 стали: защитник Кристап Зиле и нападающие Гатис Грицинскис с Мартыньшем Ципулисом. Хартли готов был видеть в составе Мартыньша Карсумса и держать под него место в составе даже по ходу предстоящего чемпионата мира, но хоккеист отказался от такого варианта.

По словам генерального секретаря Латвийской хоккейной федерации Виестурса Козиолса, Карсумс признал, что не чувствует себя полностью готовым играть и будет нечестно, если он займет место того, кто прошел со сборной весь подготовительный цикл.

Остается добавить, что последний раз Мартыньш Карсумс играл за национальную сборную на чемпионате мира в далеком 2010 году. Ну еще дважды приезжал на олимпийский квалификационный цикл и сами Олимпийские игры-2014 в Сочи. 31-летний нападающий в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром московского "Динамо" в регулярном чемпионате (34 очка в 52 играх), но в 9 матчах плей-офф Карсумс отметился всего одной результативной передачей, 10 минутами штрафа и показателем "-2".