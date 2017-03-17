Вчера состоялась шестая игра серии между этими командами и четвертую победу праздновал "Лугано" со счетом 2:1. Кениньш трижды безуспешно пытался пробить Мерзликина за 14 минут игрового времени, а латвийский вратарь отразил в этом матче 27 бросков из 28. Теперь "Лугано" сыграет в полуфинале с победителем регулярного первенства "Берном".

Сегодня стало известно, как сообщает lematin.ch, что Рональд Кениньш покидает ряды "Цюриха" и перебирается в "Лозанну" (команда заняла в регулярке 4 место, но тоже выбыла из плей-офф, уступив в четырех матчах "Давосу").

26-летний латвийский форвард, отыгравший два предыдущих года за океаном ("Ванкувер Кэнакс" и "Ютика Кометс"), провел в этом сезоне за "Цюрих" 51 матч в регулярном чемпионате, отметился 18 (7+11) результативными баллами, а также 67 минутами штрафа и заработал положительный коэффициент полезности "+2". В шести играх плей-офф на счету Кениньша всего одна результативная передача.