Китайская команда "Куньлунь Ред Стар Юниор" будет проводить домашние матчи чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Риге.

"Куньлунь Ред Стар Юниор" входит в систему клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и дебютирует в чемпионате МХЛ в предстоящем сезоне. Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин.

Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой клуба.

Китайцы решили базироваться в Риге, получив добро на шенгенские долгосрочные визы без ограничений.

Свои домашние матчи команда будет проводить в ледовом дворце "Вольво", который вмещает более тысячи зрителей.