Досрочно завершился чемпионат мира в Лондоне для латвийской легкоатлетки Лауры Иканиеце-Адмидини, одной из главных наших надежд на нынешних соревнованиях. Семиборка выбыла из-за травмы после первого же вида программы — стометровки с барьерами.

Во время забега Икауниеце-Адмидиня споткнулась на пятом барьере, а финишировала с гримасой на лице от боли. Ее результат составил 13,71 секунды (15-е место), что хуже личного рекорда на 0,61 секунды. Икауниеце-Адмидиня набрала 1020 очков, тогда как захватившая лидерство после первого вида программы голландка Надин Визер пробежала за 12,85 секунды и заработала 1147 очков.

После окончания первого вида программы эстонский тренер спортсменки Андрей Назаров сообщил латвийскому ТВ, что Икауниеце-Адмидиня больше не выйдет на старт в семиборье на ЧМ-2017. По его словам, травма слишком серьезна, чтобы продолжать выступления. На нынешних соревнованиях Лаура собиралась также выступать в прыжках в длину.

Два года назад на мировом первенстве в Пекине Икауниеце-Адмидиня завоевала в семиборье бронзовую медаль, ставшую второй для латвийских легкоатлетов на турнирах подобного уровня. На Олимпиаде-2016 в Рио она стала четвертой: до медали семиборке не хватило всего 36 очков.

В этом сезоне Икауниеце-Адмидиня, которая в апреле получила государственный Орден Трех звезд, в семиборье выступала всего один раз. В мае в австрийском Гштааде она набрала 6815 очков (третье место), что является новым рекордом Латвии.

От Латвии на ЧМ-2012 выступают 12 спортсменов.